Lago di Garda e crisi idrica, l’appello degli albergatori: “Basta con gli allarmismi”

Federalberghi Brescia, Federalberghi Garda Veneto e Asat si sono unite per chiedere un netto cambio di rotta nella comunicazione della situazione idrica sul Lago di Garda, ed evitare fake news, allarmismi e danno di immagine per la destinazione. A questo scopo hanno stilato e diffuso un appello.

“Basta fare e farci del male da soli sul tema della siccità e della crisi idrica – scrivono in un comunicato congiunto -: da 6 mesi a questa parte assistiamo a un fiorire continuo di articoli, interviste e dichiarazioni che puntano sempre più sull’emergenza e sulla crisi. Come associazioni di categoria che rappresentano più di 1200 strutture alberghiere sparse su tutto il Lago di Garda, per un totale di oltre 50mila posti letto, un fatturato vicino al miliardo di euro e un indotto pressoché incalcolabile, siamo interlocutori principali del turismo e sentinelle attente del territorio gardesano. Siamo ben consapevoli che il problema esista, e ne sono informati anche la politica e gli organi preposti, ma la sua narrazione va cambiata e ridimensionata... (continua a leggere su HotelMag)