Nasce Carta Italia, servizi e facilitazioni ad hoc per gli italiani all’estero

Semaforo verde per ‘Carta Italia, l’orgoglio italiano nel mondo’. Si tratta della prima Carta dedicata agli italiani all’estero – 80 milioni di oriundi e discendenti della diaspora italiana e oltre 6 milioni di nuovi espatriati – ai quali riserva in esclusiva una lista di vantaggi e privilegi su prodotti e servizi in patria e nel resto del mondo. In primo piano l’offerta di turismo.

L’iniziativa è stata presentata al Mec Hotel di Paestum dove la Confederazione italiani nel mondo ha tenuto la sua conferenza nazionale 2023. Carta Italianasce dall’incontro tra il presidente di Cim Angelo Sollazzo e Giambattista Merigo, l’imprenditore turistico ideatore dell’iniziativa, che la concretizza con la sua Amrita Int’l, insieme a Benedetta Pierobon, direttore progetto e international marketing strategy.



“La Carta sta già ricevendo un’accoglienza calorosa dalle comunità italiane nel mondo e dai potenziali partner – ha spiegato Sollazzo – perché è un documento identitario fortemente simbolico, che riconnette gli italiani tra loro e alla patria, ispirando un nuovo senso di appartenenza alla comunità italiana globale. In più è una carta di servizio, contenitore di tutti i vantaggi e privilegi che i suoi titolari potranno ricevere per il solo fatto di essere italiani o discendenti di italiani”.



La Carta è realizzata in formato bancomat, dotata di chip o banda magnetica, ed è nominativa e numerata, modulata in più formule. È riconosciuta da tutti i partner fornitori di servizi e prodotti.



Carta Italia è promossa e distribuita da Cim e dalle sue 33 sedi all’estero. Sarà oggetto di una campagna di comunicazione su media on e offline e sulle reti social.



I titolari ricevono una newsletter digitale con notizie di interesse per gli italiani all’estero; nel turismo Carta Italia è in prospettiva un potente strumento di promozione per destinazioni e fornitori, di fatto un passaporto turistico per esplorare l’Italia per turismo e alla ricerca delle proprie radici.



La Carta avrà il patrocinio dei ministeri coinvolti – Affari Esteri, Turismo, Beni Culturali , aprendo la via a iniziative di gemellaggio, accordi e intese con le istituzioni sul territorio.



Nella foto: Giambattista Merigo e Angelo Sollazzo.