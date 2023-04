Leolandia, tornano gli show per i ponti di primavera

Tornano i grandi show a Leolandia per i ponti di primavera. In occasione del 25 aprile e delle prossime ricorrenze, il parco tematico lancia un ricco programma di novità e intrattenimento.

A partire dal TrenOrto, che a bordo di un trenino permetterà ai visitatori di scoprire la magia che trasforma un piccolo seme in un germoglio e, contemporaneamente, vedere quanto lavoro è necessario per portare ogni giorno sulle nostre tavole i frutti della natura.



Sul fronte dei live, rinnovato il palinsesto degli appuntamenti, che si compone di 9 titoli.



La prima new entry è L’Isola Perduta, musical acrobatico, mentre, dopo il grande successo del 2022, farà ritorno l’appuntamento con Esiste Davvero!, lo spettacolo che unisce sullo stesso palco tutti i personaggi dei cartoni animati più amati dai piccoli: Masha e Orso, Bing e Flop, Ladybug e Chat Noir di Miraculous e i PJ Masks, insieme ai padroni di casa, Leo e Mia.



E ancora, con l'arrivo di Bluey, durante tutta la primavera, i piccoli visitatori di Leolandia potranno partecipare al suo mini-live show e divertirsi con Keepy Uppy, il gioco del pallone che non deve mai cadere a terra, nonché incontrare Bluey per scattare una foto.