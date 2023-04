Monterosa Spa: bilancio positivo per la stagione invernale

Grande ritorno degli sciatori stranieri, triplicati rispetto allo scorso anno, successo del lancio del prezzo dinamico e ammodernamento degli impianti. Sono questi i tre ingredienti che hanno consentito al comprensorio Monterosa Spa di chiudere la stagione invernale con un bilancio di tutto rispetto.

La società di gestione degli impianti di Champoluc-Frachey e Gressoney-La-Trinité ha infatti fatto registrare un fatturato che tocca quota 16 milioni e 860mila euro, registrando un deciso +16% rispetto al 2021-2022 e un +19,80 rispetto al 2018-2019.



“Dopo la passata stagione, in cui lo strascico del Covid aveva causato la netta mancanza di stranieri, quest’anno il mercato si è stabilizzato e le presenze di stranieri sono tornate ai livelli pre-pandemia – spiega Giorgio Munari, a.d. di Monterosa Spa -. Con la politica tariffaria attuata siamo riusciti a raggiungere un record di incassi derivante dalla vendita di biglietti dato che però ancora non ci consente di coprire il differenziale dovuto all’aumento dei prezzi energetici e dei ricambi per la manutenzione, aumentati in modo considerevole”.