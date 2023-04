La Venere in trasferta a Dubai, prima uscita per la nuova campagna di promozione

La Venere influencer e testimonial dell’Italia affronta la sua prima trasferta all’estero per promuovere la Penisola. La prima tappa sarà negli Emirati Arabi in occasione di Atm Dubai dall’ 1 al 4 maggio dove in oltre 500 metri quadrati verrà esportata l’eccellenza dell’italianità.

Enit sta sperimentando per la prima volta la nuova comunicazione lanciata ieri, che prevede anche l’uso del nuovo logo di Italia.it con la bandiera italiana a forma di finestra spalancata sul mondo.



La campagna sarà inserita all’interno dell’allestimento a Dubai con i due soggetti più culturalmente vicini al mercato, ovvero il soggetto di Venere a Venezia, che indugia con lo smartphone ma che ha un outfit elegante, e la Venere a Roma, in bici, con dietro il Colosseo.



La campagna nei prossimi mesi toccherà i principali hub aeroportuali e ferroviari internazionali in Europa, Usa, Centro e Sud America, Cina, India, Sud Est Asiatico e Australia. La presenza di un QR code localizzato per Paese, permetterà un forte richiamo a italia.it.