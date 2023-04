Veneto: bando da due milioni di euro per i club di prodotto

Ammonta a due milioni di euro lo stanziamento effettuato dalla Regione Veneto a favore dei club di prodotto costituiti nella forma di reti di imprese legate al turismo già beneficiari di uno dei bandi della precedente programmazione.

“Sin dalla prima stesura del Piano Strategico del Turismo abbiamo creduto fortemente nella creazione di nuovi prodotti turistici – si legge in una nota dell’assessorato al Turismo – come forma di sviluppo alternativo al turismo mainstream e di massa, per decongestionare i flussi e abbracciare nuovi angoli di Veneto che andassero al di là delle mete più conosciute. Ora siamo a dimostrare con i fatti la nostra volontà di sostenere queste realtà in tutto il loro percorso di sviluppo”.



Gli interventi previsti dal bando sono lo sviluppo di nuovi servizi e nuove attività (innovazione di processo e di prodotto). Saranno concessi contributi per le analisi di mercato, le attività di benchmark, e di formazione. Il consolidamento del 'Club di prodotto' avverrà anche attraverso l’acquisto e la realizzazione di 'beni di Club' e il potenziamento di figure professionali di supporto al Club.