Fri-Tur, tempo fino al 20 aprile per l'invio delle domande

È prevista per il 20 aprile 2023 la chiusura della piattaforma per la presentazione delle domande al Bando per FriTur. Pertanto coloro che fossero ancora intenzionati ad accedere al finanziamento, hanno la possibilità di presentare domanda entro le ore 12 di giovedì 20.

“Le domande sinora presentate per il Fondo Rotativo nell’ambito del Pnrr Turismo – sottolinea un comunicato del Ministero del Turismo -, che destina agli operatori del settore turistico risorse per 1 miliardo e 380 milioni confermano l’interesse del comparto turistico italiano a... (continua a leggere su HotelMag)