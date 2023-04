Piacenza, Parma e Reggio in treno: l’accordo Trenitalia-Visit Emilia

Visit Emilia promuove il viaggio lento a bordo dei treni. Le città di Piacenza, Parma e Reggio Emilia hanno, infatti, lanciato un pacchetto grazie a un accordo fra Visit Emilia e Trenitalia, che dà diritto a una serie di agevolazioni a chi raggiunge le tre località attraverso le ferrovie.

Fino al 23 aprile, chi raggiunge una delle tre località con le Frecce ha infatti diritto a uno sconto per gli ingressi nei musei, a una riduzione del 15% sul prezzo di listino degli hotel per un soggiorno di due notti dal venerdì alla domenica.



E anche nei ristoranti si portano in tavola i sapori della food valley, strizzando l’occhio a chi viaggi in treno e, se serve una guida, per un tour ad hoc, spunti ed opportunità vengono studiate su misura e a prezzi molto competitivi.



“L’idea è semplice: quando si viaggia bene, si vive anche meglio – sottolinea Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia –. Le distanze fra le nostre città sono ideali per essere colmate in treno, non solo nel nome del comfort, ma anche nel rispetto dell’ambiente. L’iniziativa ha rinsaldato il gioco di squadra fra le istituzioni cittadine e i partner turistici. Stiamo viaggiando sul binario e nella direzione giusta” conclude Casa.