Sardegna, proposta una nuova classificazione per gli alberghi 'green'

Un bollino per gli alberghi eco-sostenibili e un mini-pacchetto di interventi per il turismo organizzato. Questo quanto prevede uno dei cento emendamenti alla manovra finanziaria della Regione Sardegna presentato dall’assessorato al Turismo guidato da Gianni Chessa.

La proposta si concentra sull’istituzione di una nuova classificazione per le strutture alberghiere ‘green’, con l’assegnazione di bollini, riporta Ansa.it; nonché sulla riduzione delle superfici obbligatorie delle camere per abbattere i consumi energetici.



Il pacchetto normativo – al vaglio della Commissione Bilancio – propone poi la semplificazione delle modalità di accesso agli albi professionali dei direttori tecnici di agenzia e delle guide escursionistiche; e la revisione delle procedure per la comunicazione dei flussi turistici.