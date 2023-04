Roma World inaugura la stagione con l’evento The Legion Experience

Sabato 15 aprile sarà l’evento The Legion Experience ad aprire ufficialmente la nuova stagione di Roma World, il parco dell’Antica Roma nato a fianco di Cinecittà Word.



Organizzato in collaborazione con l’Associazione Legio I Italica, l’evento prevede un intero weekend di rievocazioni storiche, riti e manovre militari così come venivano condotte all’epoca dell’esercito romano. “Roma World - dichiara l’ad di Cinecittà World, Stefano Cigarini - permette di vivere la Roma Antica, così come è stata immaginata in decenni di film e fiction, da Ben Hur al Gladiatore”.



Articolato in tre fasi, il piano di sviluppo 2024-2030 del parco punta a ricostruire pezzo dopo pezzo la Roma Imperiale. A giugno 2024 debutterà lo spettacolo live “Roma on Fire”, show storico da 5 milioni di euro che celebrerà la grandezza di Roma con corse di bighe, giochi e battaglie nel set di Ben Hur. Nel 2025 è prevista la ricostruzione su 12 ettari della Roma Imperiale e successivamente la realizzazione dell’Impero con le principali province. A. D. A.