Affitti brevi: 11 assessori chiedono al Governo una legge di regolamentazione nazionale

Anche le città entrano nel dibattito sulla questione degli affitti brevi. In un incontro tenutosi a Bologna, all’interno del workshop “Un’alleanza municipalista per una politica nazionale sulla casa”, 11 assessori alla Casa di altrettante città italiane hanno inserito la questione all’interno di un manifesto di 5 proposte da indirizzare al Governo.

Secondo gli assessori di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Verona, Padova, Parma, Lodi e Bergamo fra i fenomeni che sottendono all’emergenza abitativa si colloca anche quello degli affitti brevi a uso turistico.



Nella riunione si è evidenziato il “sostanziale disimpegno dello Stato verso politiche urbane integrate”, si legge in una nota, che ha avuto come risultato il fatto che “il diritto alla casa è diventato diverso o minore a seconda della regione di residenza”.



Da qui la richiesta al Governo, fra le altre, di “una legge nazionale di regolamentazione delle piattaforme turistiche, per governare gli impatti negativi generati sul sistema abitativo dal mercato degli affitti brevi turistici” continua il documento.