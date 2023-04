La sostenibilità nei The Style Outlets: torna ‘The Style Swap’

I The Style Outlets celebrano il mese della sostenibilità. Torna negli shopping center di Vicolungo e Castel Guelfo ‘The Style Swap’, l’evento gratuito pensato con Swapush, progetto italiano dedicato all’economia circolare e allo scambio a costo zero.

Sabato 15 aprile a Castel Guelfo e domenica 16 aprile a Vicolungo, dalle 11 alle 18, il team di Swapush trasformerà i centri in street market dove i visitatori potranno portare capi d’abbigliamento e accessori usati ma in ottimo stato e scambiarli tra di loro.



Lo swap party sarà accompagnato da un laboratorio gratuito e ad accesso libero di re-fashion durante il quale si potranno riparare e modificare i propri abiti in compagnia di mani esperte, il tutto a ritmo di un dj set d’eccezione.



Tra le altre iniziative, tornano anche le ‘etichette green’, che mettono in evidenza le proposte ecosostenibili presenti nei negozi.