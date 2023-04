“Nonostante i prezzi al consumo siano alti e le bollette calino lentamente siamo ottimisti. Sarà una stagione di ritorno alla vera normalità, e supereremo i dati del 2019”. Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo dell’Emilia Romagna, guarda con fiducia ai prossimi mesi: “Stranieri e grandi eventi, oltre al brand Riviera, faranno da traino - dice, come riportato dalle testate locali -; già oggi le prenotazioni alberghiere per l’estate superano quelle del 2022 dello stesso periodo, tenendo conto che i numeri del 2022 sono stati quasi pari al 2019, abbiamo registrato solo un 3% in meno dell’ultimo anno pre-Covid”.

Il traino delle fiere

La voglia di muoversi c’è, aggiunge, “lo abbiamo già visto anche dall’attività di fiere e convegni molto partecipati, dove si è tornati al di sopra dei numeri del 2019. Rimini e Bologna, in particolare a livello regionale, hanno flussi importanti su questo settore, stanno facendo molto bene”.



L’assessore conferma poi l’investimento sui Paesi di lingua tedesca, compreso il rafforzamento del trasporto su ferrovia “sia per la Germania, sia con il Nord Italia. Un forte attrattore saranno gli eventi e fra maggio e settembre, fra Imola e Misano, ci sarà un indotto importante e soprattutto avremo per il nostro territorio una grande visibilità di marketing internazionale sui media”.



Tra gli appuntamenti musicali di rilievo Bruce Springsteen a Ferrara: “La nostra regione - conclude Corsini – vivrà un’altra stagione da tutto esaurito”.