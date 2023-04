La Basilicata si promuove su Topolino e nelle grandi stazioni

La Basilicata rilancia sulla comunicazione e torna su Topolino. Dopo le storie ambientate a Matera e nel Parco del Pollino e a Montescaglioso e nel Parco regionale della Murgia materana, uscite fra 2022 e inizio 2023, il prossimo numero del famoso fumetto ospiterà una storia nel Parco del Vulture.

Accanto alla presenza nel fumetto, la regione ha lanciato un’altra campagna di comunicazione. Da lunedì scorso e fino alla domenica di Pasqua, in 13 grandi stazioni ferroviarie, da Milano a Roma, da Genova a Firenze, su monitor maxi led viene trasmessa, per 427 passaggi al giorno, una pubblicità dedicata ai riti arborei e alla Basilicata dei parchi. Un'opportunità per ispirare le migliaia di persone che ogni giorno attraversano in lungo e in largo l’Italia in treno.



“La campagna promozionale nelle grandi stazioni ferroviarie – afferma il direttore generale di Apt, Antonio Nicoletti – ci consente di intercettare l'attenzione di milioni di viaggiatori. La proiezione ci conferma una media dei flussi di 2,1 milioni di presenze giornaliere, numeri significativi che auspichiamo possano avere un buon esito in termini di ricadute turistiche sull’intero territorio regionale”.