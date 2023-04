Incoming a Milano, exploit di americani per il Salone del Mobile

Prospettive positive per l’incoming a Milano in occasione del Salone del Mobile. A elaborare le stime dei flussi ‘The Next’, il report frutto della partnership tra Global Blue, società specializzata nel settore del Tax Free Shopping, e Lybra Tech, azienda italiana che sviluppa soluzioni tecnologiche basate sui big data.

Il podio dei mercati

Lybra Tech indica una crescita del 14% delle ricerche effettuate tra inizio novembre e fine febbraio per il periodo di soggiorno ad aprile. L'80% della domanda è da parte di stranieri e i principali mercati extra UE sono gli Stati Uniti al primo posto, seguiti dal Regno Unito e dal Brasile.



Altro dato positivo è l’allungamento della booking window che è di quasi 2 mesi. Il giorno più ricercato, principalmente da turisti stranieri, è il 18 aprile, giornata di inizio del Salone. La permanenza media straniera durante il Salone è superiore rispetto a quella tipica delle città d’arte, di circa due giorni e mezzo: brasiliani ed emiratini registrano infatti una permanenza media di quasi tre giorni e mezzo, aumento probabilmente dovuto alla fiera.



Per quanto riguarda, invece, i target di clientela a prevalere sono le coppie, 69% sul totale, seguite da single (19%) e famiglie (10%). Nonostante gli americani rappresentino la nazionalità estera più attiva, il Salone continua comunque ad attirare gli italiani, grandi appassionati del design.



Le cifre del 2022

Global Blue ha rilevato che lo scorso anno lo scontrino medio ha raggiunto 1.278 euro e le vendite rispetto alla settimana pre Salone del Mobile hanno segnato una crescita del 58%. Americani, brasiliani ed emiratini detengono i primi posti per la più alta spesa tax free a Milano durante la settimana del Salone. Nel 2022 gli americani hanno registrato uno scontrino medio di 1.609 euro , gli arabi 1.748 euro.