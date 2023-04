La primavera degli italiani: Pasqua e 25 aprile tra mare e città d’arte

Otre 16 milioni di italiani si apprestano a mettersi in viaggio per le feste di Pasqua e il ponte del 25 aprile. Lo dicono gli ultimi dati dell’indagine condotta tra il 15 e il 22 marzo dall’Osservatorio sul Turismo di Confcommercio, realizzato da Swg, che vedono i connazionali dividersi principalmente tra mare e città d’arte per le pause primaverili.



“Il turismo è tornato ad essere settore traino dell’economia italiana – commenta il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli -. Lo confermano le previsioni del periodo pasquale con l’aumento delle attese presenze straniere. Per consolidare questi risultati bisogna investire soprattutto nelle infrastrutture e accelerare in sicurezza i tempi di utilizzo dei fondi del Pnrr. Un’opportunità irripetibile che non possiamo perdere”.

Feste di Pasqua

Saranno almeno 8 milioni i vacanzieri pasquali. Il 60% di questi farà 2 notti fuori casa e 1 su 10 allungherà il soggiorno fino alla fine della settimana.



Uno su due opterà per una gita fuori porta nella regione di appartenenza, gli altri opteranno per il resto della Penisola e per l’estero. Le località balneari sono le più ambite, nel 22% dei casi, seguite da città d’arte e borghi che, insieme, totalizzano un ulteriore 28%, per una spesa complessiva che – in ragione di 400 euro pro-capite – dovrebbe attestarsi intorno ai 4 miliardi di euro.



Ponte 25 aprile

Sono, invece, 8,2 milioni gli italiani che hanno già organizzato un viaggio per il ponte della Liberazione, per una spesa complessiva che rasenta i 4,5 miliardi, stante un budget lievemente più basso (360 euro a testa), a fronte anche di prezzi leggermente più contenuti.



Con più giorni disponibili in questo caso, si allarga il perimetro degli spostamenti: sono il 42% quelli che resteranno nella regione di appartenenza e il 14% quelli che andranno all’estero.



Il mare si conferma la destinazione più ambita, seguito dai luoghi immersi nella natura, in previsione delle favorevoli previsioni meteo.



Regioni più gettonate sono: Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Puglia, Liguria, Veneto e Campania. All'estero, invece, Francia, Spagna e Grecia.