“Il 94% degli italiani che sceglie l’Italia per le festività pasquali equivale a una dichiarazione d’amore verso la nostra nazione. I dati presentati oggi da Federalberghi sono senza dubbio incoraggianti ed evidenziano come il settore sia in forte ripresa”.

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sottolinea da un lato i numeri positivi previsti per le vacanze pasquali, ma dall’altro non perde di vista l’obiettivo. “Ora – dice - la vera sfida su cui ci stiamo concentrando è quella di destagionalizzare e distribuire i flussi turistici nello spazio e nel tempo, valorizzando, anche grazie al fondo di 34 milioni che abbiamo messo a disposizione per i piccoli comuni a vocazione turistica, i nostri meravigliosi borghi: questi sono già un vantaggio competitivo che contraddistingue l'offerta turistica italiana da quella del resto del mondo, ma saranno una vera e propria leva strategica per il settore nel momento in cui il loro valore sarà slegato da specifici periodi dell'anno e verrà esteso a tutti i dodici mesi”.



Destagionalizzare e redistribuire i flussi sono gli obiettivi primari. “Nella stessa direzione – aggiunge il ministro - sono diretti i 25 milioni stanziati nel fondo per il turismo sostenibile, destinati a rafforzare le grandi destinazioni culturali, fronteggiare il fenomeno dell'overtourism, favorire la transizione ecologica”.



“Se cresce il turismo – conclude Santanchè - cresce l'intera economia, gli strumenti messi in campo ci sono e se, come sono certa, il 2023 sarà l'anno del sorpasso rispetto al periodo pre pandemico, ciò avverrà anche grazie alla piena convinzione da parte di questo Governo che il turismo per la nostra nazione rappresenti la prima azienda italiana".