Nascono i tour di Ischia con i personal local streamer

Immagina e poi vivi Ischia: Enit, ministero del Turismo e la startup Lucus lanciano il personal local streamer per viaggi virtuali sull’isola di Ischia. Il palinsesto prevede 21 eventi digitali che partiranno il 1° aprile e si concluderanno il 16 settembre, andando a coprire i luoghi più suggestivi, dai borghi alle terrazze panoramiche sul mare alle tradizioni culinarie e all’artigianato.

Sono stati selezionati, si legge su Hotelmag, i migliori percorsi e guide turistiche di Ischia formate all’utilizzo della piattaforma e all’ideazione di viaggi digitali tramite la Lucus Academy. Ora i Local Streamer avranno il compito di rispondere in diretta alle domande e curiosità di quanti si collegheranno ai vari eventi.



Il 1° aprile i 3 Viaggi Digitali in programma porteranno gli spettatori al Castello Aragonese, mentre quelli previsti per il 15 aprile a Casamicciola porteranno a Piazza Marina per conoscere i prodotti enogastronomici tipici, al porto e alla più antica fabbrica di ceramiche dell’isola. Il 28 aprile i Local Streamer Lucus porteranno il pubblico a Ischia Ponte, partendo dal molo dei pescatori, per arrivare poi alla Cattedrale e alla Chiesa dello Spirito Santo.



“Solidarietà applicata all’implementazione dell’offerta turistica – ha sottolineato Ivana Jelinic, presidente e ceo Enit -. Dopo il lancio della campagna #ThisisIschia nei principali hub e piazze nazionali e internazionali con un hashtag virale sul web per raccontare l’isola in modo nuovo e rilanciarla turisticamente, vogliamo ora fare un passo in più, un balzo in avanti per costruire insieme il futuro turistico dell’isola e non lasciarla alla casualità degli eventi”.