di Amina D'Addario

Alberghi e servizi realmente sostenibili, non solo a parole. E un’offerta inclusiva, lontana dai vecchi cliché. Sono alcune delle richieste dei viaggiatori post-Covid emerse dal webinar ‘Il turismo è tornato, ma non è più lo stesso’ realizzato dalla redazione di TTG Italia in collaborazione con Unioncamere Piemonte.



“Anche il turismo è chiamato a fare la propria parte in tema di sostenibilità e limitazione dei flussi, ma - ha spiegato la docente e giornalista trade Paola Tournour-Viron nel corso dell’appuntamento di formazione - bisogna fare attenzione al tipo di narrazione che diamo su questo aspetto. Evitiamo di parlare di struttura e territorio sostenibile e scendiamo piuttosto nei particolari: raccontiamo quello che facciamo e cerchiamo di spiegare perché riteniamo che la nostra offerta rientri in questa categoria”.

Un atteggiamento vincente nei confronti di consumatori sempre più attenti ai comportamenti virtuosi delle aziende, ma in molti casi convinti che "le dichiarazioni di impegno nel campo della sostenibilità non siano altro che una modalità comunicativa per lavarsi la coscienza".



Altro tema verso il quale è cresciuta l’attenzione dei viaggiatori rispetto al pre-Covid, quello dell’inclusività. “Quando parliamo di offerta per famiglie - ha proseguito Tournour-Viron -, siamo sicuri che le foto dei nostri cataloghi rappresentino davvero tutto lo spettro delle famiglie oggi possibile? Meglio riguardare sotto questa lente tutti gli aspetti della nostra offerta, perché potrebbe riflettere delle categorie vecchie e non gradite a tutta la nostra utenza”.