Italia tra le top destination degli europei per la primavera

L’Italia è tra le mete più ambite dagli europei per la primavera e le vacanze di Pasqua. La Penisola è la seconda destinazione più richiesta dopo la Spagna su Jetcost.

Secondo i dati diffusi dal motore di ricerca, le richieste di voli dei viaggiatori del Vecchio Continente per raggiungere lo Stivale sono aumentate del 20%, mentre quelle per gli alberghi del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.



In vetta Roma, la più richiesta da tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi. Milano è invece al top delle ricerche dei viaggiatori britannici.