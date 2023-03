Touring Club Italiano, tre nuovi cammini certificati

‘La Via del Nord della Via di Francesco’, ‘Cammino di Celestino’ e ‘Cammino di San Francesco di Paola’. Questi i tre nuovi itinerari protagonisti del programma di valorizzazione territoriale nazionale ‘Cammini e Percorsi’ del Touring Club Italiano.

Presentati oggi, i tre nuovi cammini certificati dal Tci si estendono dal Centro al Sud Italia: il primo attraversa Toscana e Umbria per 189 chilometri, facendo tappa in alcuni dei più iconici luoghi francescani (da Chiusi della Verna (Ar) ad Assisi (Pg)). Il secondo si dirige verso l'Abruzzo, con un percorso che copre una distanza di 90 chilometri (da Sulmona (Aq) a Serramonacesca (Pe), attraversando i panorami suggestivi del Parco della Maiella).



Ci si sposta completamente a Sud, in Calabria, per il ‘Cammino di San Francesco di Paola’, percorso escursionistico di 49 chilometri che si estende da San Marco Argentano (Cs) a Paola (Cs).



I cammini certificati sono stati selezionati a seguito di un articolato processo d’analisi che, attraverso l’indagine di oltre 200 indicatori riassunti nel Modello di Analisi dei Cammini (M.A.C.), valuta la qualità complessiva dell’esperienza turistica: dalla segnaletica alla mobilità; dalla fruibilità delle risorse turistiche alla varietà dei servizi dedicati al camminatore; dalla governance del territorio alla sua promozione, fino alla manutenzione, pulizia e fruibilità del tracciato stesso.