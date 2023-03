Sicilian Secrets, parte l’edizione 2023: 9 mesi di tour per la Sicilia

Dimensione Sicilia ha lanciato l’edizione 2023 dei suoi tour Sicilian Secrets, che quest’anno godranno di una stagionalità prolungata, da marzo alla metà di novembre.

Si tratta di 9 tour distinti a partenze regolari in itinerari classici di Sicilia proposti con differenti durate e combinazioni con estensioni di viaggio nelle Isole Eolie, Egadi, Malta e in alcune località del Sud Italia, per un totale di 250 partenze l’anno, il sabato da Catania e il martedì da Palermo.



“Una 13° edizione in continua ascesa - precisa con orgoglio Julian Zappalà, general manager del tour operator – con alcune date già sold out e un alto gradimento da parte dei nostri clienti italiani e internazionali. Siamo certi di proporre un’esperienza di viaggio indimenticabile, con alcuni highlights tutti da vivere. Non solo strutture alberghiere 4 stelle situate in pieno centro storico – prosegue Zappalà - ma l’opportunità di visitare le principali località della Sicilia patrimonio Unesco con l’ausilio, per l’intero tour, della professionalità di un accompagnatore/guida autorizzato, la visita in esclusiva delle storiche cantine Florio di Marsala e della rinomata cioccolateria Sabadì a Modica, le degustazioni di prodotti tipici e tanto altro ancora”.



Oltre alla regolare programmazione sui 9 mesi, Dimensione Sicilia aggiunge anche 3 itinerari speciali con partenze invernali, a dicembre per il periodo dell’Immacolata e per Capodanno e a fine gennaio per la festa di Sant’Agata, patrona di Catania.



“Oltre a soddisfazione per Sicilian Secrets, proponiamo un altro prodotto che consideriamo di punta – conclude Zappalà - la crociera in Caicco alle isole Eolie con partenze individuali in cabin charter. Dal 3 giugno al 23 settembre, un’esperienza di viaggio straordinaria alla scoperta delle 7 perle di Sicilia, con notti in rada, chef a bordo e ampi spazi per vivere una vacanza di relax e divertimento”.