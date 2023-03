Veneto tra natura e storia: nasce il Cammino delle terre del Prosecco

Un’iniziativa che unisce natura, storia, arte e cultura. A promuoverla è il Veneto, che presenta il Cammino del Prosecco, un cofanetto con le mappe di 40 sentieri che consentono ai turisti di scoprire il panorama delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio Unesco.

Volute dalla Regione insieme all’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ed edite da Tabacco editrice, le nuove mappe raccontano 40 sentieri tematici e il Cammino a 4 tappe, ideato e progettato dallo scrittore Giovanni Carraro.



Uno scrigno di tesori

“Il Veneto è uno scrigno di luoghi Patrimonio dell’Umanità, che vanno raccontanti con l'uso di tutti canali possibili, online e offline - sottolinea il governatore del Veneto Luca Zaia -; siamo anche al lavoro per ottenere ulteriori riconoscimenti Unesco”.



Il cammino abbraccia un territorio che va da Vidor a Vittorio Veneto, per un totale di 51 km, con una difficoltà tecnica media di tipo escursionistico. “Numerosi sono anche gli spunti storico-culturali che si possono cogliere passeggiando tra questi sentieri - continua Zaia -. Parliamo di un territorio puntellato da borghi, castelli, abbazie e dove, nel novembre del 1918, si è combattuta la battaglia finale della Grande Guerra, la battaglia di Vittorio Veneto. Il cammino, poi, rappresenta un’esperienza naturalistica unica che sposa tutte le nostre eccellenze, valorizzando e facendo conoscere il nostro patrimonio storico-culturale”.