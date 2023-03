Movieland riapre il 1° aprile e compie 20 anni

Movieland riapre. Il parco tematico dedicato agli appassionati del cinema tornerà ad accogliere i visitatori il 1° aprile, celebrando il suo 20esimo anno di attività.

Una ricorrenza che sarà festeggiata durante tutto il corso della stagione, con decorazioni ed eventi a tema, nonché numerose iniziative che coinvolgeranno attrazioni, spettacoli, animazione e ristorazione.



Diverse le novità in programma per la stagione 2023. Tra le tante, il debutto della nuova attrazione Antares Interstellar Spaces Lines. Qui i visitatori potranno salire a bordo di un astronave alla volta del pianeta rosso, Marte, provando un’esperienza di simulazione dell’assenza di gravità e accelerazioni fino a 3 volte la forza di gravità.



Una nuova mascotte accoglierà i visitatori: Movyola, fidanzata della storica mascotte Movy.



Sempre per i 20 anni il parco accoglierà i suoi ospiti con il brano celebrativo ‘Wanna be a star’ e uno show a tema: ‘The Dreamer’.



Sul fronte del food, aprirà quest’anno il nuovo ristorante Daytona.