Buone notizie per l’incoming. Il Ministero cinese della cultura e del turismo ha annunciato venerdì scorso la ripresa dei tour di gruppo verso altri 40 Paesi, inclusa l’Italia.

Dal 15 marzo, i cinesi potranno quindi raggiungere la Penisola e altre destinazioni come la Francia, la Grecia, il Brasile, la Spagna, il Nepal, il Vietnam e l’Iran.



Il programma pilota

Si tratta, riporta il Global Times, della seconda tranche di destinazioni riaperte nell’ambito del programma pilota lanciato lo scorso 6 febbraio per la ripresa dei tour di gruppo all’estero. Salgono così a 60 le mete internazionali raggiungibili dai viaggiatori del Dragone.



Inizialmente, infatti, il provvedimento aveva interessato solo 20 Paesi.



Restano ancora esclusi dal programma la Corea del Sud, il Giappone, l’Australia e gli Stati Uniti.



La domanda per i viaggi è già alta. Secondo i primi dati diffusi da Fliggy, la piattaforma di proprietà del colosso cinese Alibaba, nella sola ora successiva alla pubblicazione dell’avviso del Ministero, le ricerche per i voli internazionali sono aumentate del 185%.