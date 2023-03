Pasqua a Roma: 40mila arrivi in più sul 2022, ma il tutto esaurito non c’è

Saranno almeno 40mila in più rispetto allo stesso periodo del 2022 i visitatori che affolleranno Roma durante il lungo weekend pasquale. Una stima che, se si dovesse tradursi in dato concreto, rappresenterebbe il 15% in più rispetto allo scorso anno.

La cifra, comunque, non significa ancora il tutto esaurito per la Capitale: per arrivare ai dati pre-Covid, infatti, occorrerà ancora un anno.



“Ultimamente la Capitale è riuscita ad attirare importanti investimenti dall’estero e grandi catene di lusso hanno aperto qui le loro strutture ricettive, contribuendo a incrementare l’indotto generato dal traffico internazionale - afferma Fausto Palombelli, presidente della sezione turismo di Unindustria -. Ora il settore pubblico deve fare la sua parte e migliorare la qualità del verde, della raccolta differenziata e della manutenzione stradale”.



Oltre tre miliardi di fatturato nel semestre

Complessivamente, aggiunge ilcorriere.it, gli arrivi saranno almeno 270mila dall’estero, per un totale di circa 670mila presenze al giorno. Un numero che, per il comparto, significa superare i tre miliardi di euro di fatturato già nel primo semestre dell’anno.

“A varcare i confini sono perlopiù nordamericani ed europei, soprattutto i tedeschi – sottolinea a ilcorriere.it Stefano Corbari, presidente Fiavet Lazio -. All’appello manca comunque un 20% di vacanzieri. Sono quelli provenienti dalle tratte orientali come Russia, Cina e Giappone. Gli effetti del conflitto in Ucraina cominciano ad attenuarsi, ma questi mercati iniziano a ripartire a ritmo lento”.