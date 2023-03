Svezia: nella mappa dell'Ue manca la Sardegna

Una maxi mappa dell'Unione europea campeggia nel padiglione sede dei vertici della presidenza di turno svedese dell'Unione europea. Con un errore: manca del tutto la Sardegna.

Per la verità, come sottolinea repubblica.it sono diverse le isole mancanti: Minorca, Ibiza e Oland, oltre ad altre isole minori del Mediterraneo. Ma la loro assenza potrebbe essere giustificata dalle ridotte dimensioni. Mentre nel caso della Sardegna questo ragionamento ovviamente non vale.



Il presidente della Regione Christian Solinas ha commentato: "Non drammatizziamo questa svista, spero involontaria, ma non si tratta certo di un bel segnale".