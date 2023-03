"Secondo le stime, il Veneto dovrebbe raggiungere 73,3 milioni di presenze (+14,8%) e 19,1 milioni di arrivi (+11,0%), superando il 2019, l’anno dei record”. Così il presidente della Regione Luca Zaia illustra le previsioni per il turismo nel 2023. L'annuncio arriva direttamente dall'Itb di Berlino, dove Zaia è presente insieme alla delegazione regionale.

“La Germania rappresenta il primo paese straniero per presenze in Veneto seguito dagli austriaci, svizzeri, olandesi, belgi" prosegue Zaia. Che aggiunge: "Qui, assieme agli operatori delle spiagge, del lago, delle città d’arte, del mondo termale e delle colline, lanciamo il grande appuntamento Olimpico del 2026 in cui le nostre cime dolomitiche, patrimonio dell’Umanità, saranno le protagoniste del rinascimento della montagna veneta”.