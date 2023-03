Sicilia: tra tecnologia e cultura, le novità di Islands of Sicily

Sono all’insegna della tecnologia, della salvaguardia ambientale e della cultura le novità del 2023 firmate Islands of Sicily, la Dmo delle isole di Sicilia.

Tra le iniziative presentate all’Itb di Berlino Agenda Eventi ed Esperienze delle Isole Eolie, che permette da quest’anno ai visitatori - in tutte le fasi di pianificazione e fruizione del viaggio – di avere a portata di smartphone le iniziative attive nell’arcipelago.



Sempre alle Eolie chi prenota una vacanza di almeno 4 notti su loveolie.com potrà usufruire dell’offerta ‘Free Transfer’, che prevede il transfer gratuito dall’aeroporto di Catania alle Eolie.



Tra gli obiettivi della Dmo, ha spiegato il presidente di Islands of Sicily Christian Del Bono, quello di estendere queste due iniziative a tutte le altre isole siciliane.



La tutela della natura

Sul fronte della salvaguardia del patrimonio naturalistico per Ustica – che punta sulla biodiversità marina e terrestre – proseguono i progetti dell’Area Marina Protetta Ustum Cultural Programme e Art4Sea, per una continua ricerca di equilibrio tra esigenze dei visitatori e rispetto per il territorio.



Per quanto riguarda, invece, le iniziative culturali tra gli appuntamenti di maggiore rilievo c’è ‘The Island’, il festival che si terrà a Pantelleria dall’1 al 4 giugno grazie alla collaborazione con Pantelleria Islands tour operator e il main sponsor Plenitude. Il format è quello di un boutique festival esperienziale ispirato ai valori di sostenibilità, condivisione, autenticità ed evasione.



Alle Egadi, a 150 dalla nascita di Franca Florio, animatrice della Belle Époque siciliana, il Comune di Favignana punta invece su un programma di eventi e itinerari storico-culturali. A questi si aggiunge ‘Spiagge ecologiche’, il progetto di economia circolare dell’Area Marina Protetta che, attraverso la raccolta e il conferimento intelligente della plastica, origina ricavi da reinvestire in servizi in favore delle spiagge.



Infine nelle Isole Pelagie è ormai giunto alla sua XV edizione ‘Vento del Nord’, il festival che mira a superare l’isolamento sociale, culturale e geografico attraverso il cinema. Sempre alle Pelagie, dal 6 all’8 luglio, sarà la volta dell’VIII edizione di Lampedus’amore, festival imperniato su un premio giornalistico internazionale.