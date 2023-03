Piemonte, webinar di formazione a cura delle Camere di commercio

Il 2023 sarà l’anno della ripresa del turismo, con volumi di flusso dei viaggiatori in alcuni casi pari ai livelli pre-pandemici. I numerosi mutamenti geopolitici e un nuovo approccio al viaggio da parte di turisti, mette tuttavia le aziende di fronte a un mercato profondamente trasformato.

Gli operatori del settore dovranno pertanto fare i conti con uno scenario tra i più complessi degli ultimi decenni. Come affrontare allora il cambiamento in atto? Con quali competitor stranieri bisognerà fare i conti? Le Camere di commercio del Piemonte, in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network e TTG Italia, organizzano un webinar di lettura e analisi dei dati turistici 2023, riservato esclusivamente agli stakeholder piemontesi, in programma martedì 28 marzo dalle 11 alle 12,30.



Nel seminario verranno trattati diversi temi: come sta cambiando il turismo: dati quali-quantitativi di settore con focus sui principali mutamenti della domanda e dell’offerta nazionale e internazionale; orientamenti della domanda e dell’offerta turistica per l’estate 2023: nuovi prodotti, strategie, azioni comunicative; forme di turismo emergenti e relative potenzialità di sviluppo; importanza della valorizzazione del prodotto turistico territoriale presso le agenzie di viaggi: parole, toni, concetti per una comunicazione di prodotto in linea con le sensibilità del momento.



Relatrice sarà Paola Tournour-Viron, docente e giornalista trade specializzata in analisi di mercato e mercati esteri. L’elaborazione dati è a cura di TTG Italia.



La partecipazione, riservata agli stakeholder piemontesi, è gratuita previa iscrizione a questo link.