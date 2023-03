Ischia fatica a ripartire, gli operatori: “Prevediamo -40% di presenze a Pasqua”

Ischia fatica a scrollarsi di dosso gli effetti della frana dello scorso novembre. Mentre è partita la campagna dell’Enit #ThisIsIschia, per rilanciare l’immagine dell’isola all’estero, gli operatori locali prevedono un inizio di stagione con il freno a mano tirato.

“In tanti ci scrivono preoccupati tutti i giorni. Ci chiedono quale sia la situazione dopo la frana”, racconta a Repubblica.it Alex Cannava di Infoischia.com, uno dei principali portali turistici legati all’isola. “Per noi – continua - è una corsa contro il tempo, prevediamo una Pasqua con un 40% di presenze in meno”.



Sarà una partenza lenta anche per il presidente di Federalberghi Ischia Luca D’Ambra. “Sarà una ripartenza timida - dichiara al quotidiano -, con il 30% delle strutture che riapriranno per Pasqua e con numeri inferiori, a causa delle note vicende, rispetto ad altre destinazioni”.



La speranza di un recupero, continua D’Ambra, è legata a “una crescita delle prenotazioni last-minute, in particolare sul mercato italiano”.