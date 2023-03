Milano Fashion Week, il ritorno degli stranieri negli hotel

La Milano Fashion Week riconquista i visitatori degli antipodi. L’ultima edizione di febbraio ha visto il ritorno di turisti sia dagli Stati Uniti, sia dall’Estremo Oriente, respirando nuovamente quella piena internazionalità che ancora lo scorso anno mancava.

“Abbiamo rilevato circa 20mila presenze – conferma Maurizio Naro, presidente di Federalberghi Milano, Lodi, Monza e Brianza – con un tasso d’occupazione camere del 75% e una spesa media di 170 euro a notte in hotel 4 stelle. Dati quanto mai confortanti, anche perché la tendenza per i prossimi due mesi risulta in crescita del 5% sul corrispettivo quadro pre-pandemico. Se l’evento in sé mantiene il suo forte appeal soprattutto sulla clientela estera, una forte spinta è arrivata anche dalla recente apertura in città di due strutture in linea con il gusto del pubblico della Fashion Week: l’hotel Portrait Milano, terza struttura della famiglia Ferragamo inaugurato lo scorso dicembre nel Quadrilatero, così come Casa Baglioni, aperta giusto a fine febbraio nel quartiere artistico di Brera”.



Movimentando visitatori che appartengono principalmente al segmento luxury, si legge su Hotelmag, la rassegna milanese non ha risentito del generale aumento delle tariffe del 10-15%, dovuto in primis all’inflazione, ma anche a una scelta strategica di bilanciamento rispetto all’esuberante ritorno dei soggiorni leisure.



“Chi partecipa alla Fashion Week associa la propria esperienza in hotel agli stimoli culturali dell’evento – aggiunge Naro -, cercando quelle strutture del centro storico che si rinnovano dando spazio sia alle ultime tendenze di design nell’arredo, sia a una sensibilità ecologica. Molto potrebbe essere ancora fatto per innalzare il livello qualitativo alberghiero, ma i tempi stretti imposti dal ministero del Turismo per accedere ai fondi mirati rischia di vanificare l’attuale spinta”.



Dalla Settimana della Moda di Milano, che ha visto un aumento del tasso di saturazione delle strutture alberghiere rispetto all’anno precedente, “abbiamo un nuovo segnale di quanto i grandi eventi rappresentino, per la nazione, un forte elemento di attrazione turistica – commenta il Ministro del turismo Daniela Santanchè -. Dobbiamo quindi investire sempre di più in tal senso”.