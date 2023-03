Sarà un anno record per l’incoming. La previsione, decisamente positiva, arriva dall’ultima indagine dell’istituto Demoskopika, secondo cui nel 2023 l’Italia registrerà il numero di presenze più alto di sempre.

Secondo il report, queste supereranno quota 442,5 milioni, il 12,2% in più rispetto alla stagione 2022.



Sul fronte degli arrivi, l’istituto - riporta Ansa.it - prevede il terzo dato più alto di sempre (il più alto risale al 2019 con 131 milioni): quasi 127 milioni, in rialzo dell’11,7% rispetto all’anno scorso.



Questi numeri porteranno la spesa turistica a crescere e a toccare gli 89 miliardi di euro, segnando una crescita del 22,8% sulla stagione 22.



Stranieri e destinazioni

Si prevede paricolarmente forte la presenza degli stranieri. Le stime parlano di 61 milioni di visitatori internazionali che nei prossimi mesi trascorreranno le vacanze nel Belpaese, genereranno 215 milioni di pernottamenti.



L’incremento dei flussi interesserà buona parte delle destinazioni italiane. In particolare, si attendono numeri superiori alla media in Trentino Alto Adige, con 52,6 milioni di presenze (+15,4%) e 12,1 milioni di arrivi (+11,8%); Veneto, con 73,3 milioni di presenze (+14,8%) e con 19,1 milioni di arrivi (+11,0%); e Marche, con 13 milioni di presenze (+13,4%) e 2,7 milioni di arrivi (+13,8%). Ma anche in Molise con 584 mila presenze (+13,4%) e con 182 mila arrivi (+14,3%); Toscana con 49,8 milioni di presenze (+13,4%) e con 14 milioni di arrivi (+13,5%); Lazio con 33,8 milioni di presenze (+12,8%) e con 11,5 milioni di arrivi (+12,8%); Sicilia con 15,9 milioni di presenze (+12,7%) e con 4,9 milioni di arrivi (+8,9%); Campania con 20,8 milioni di presenze (+12,3%) e con 5,7 milioni di arrivi (+13,1%) ed Emilia-Romagna con 42,8 milioni di presenze (+12,2%) e con 11,4 milioni di arrivi (+7,4%).