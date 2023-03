Trentino: nuovo contratto integrativo del turismo

Risultato importante per il comparto del turismo trentino. È entrato in vigore, infatti, il nuovo contratto integrativo provinciale, con la finalità di rendere il settore più innovativo e appetibile per imprese e collaboratori.

Tra le organizzazioni trentine di categoria rappresentative del turismo che hanno sottoscritto l’intesa sull’accordo di secondo livello per il contratto integrativo del turismo, come riporta Hotelmag ci sono Asat-Federalberghi Trentino, Confcommercio, Associazione Ristoratori, Associazione Pubblici esercizi, Faita, Fiavet.



“La contrattazione integrativa territoriale è uno strumento imprescindibile per valorizzare le peculiarità del nostro territorio – sottolinea Asat in una nota – e rendere il settore turistico ricettivo del Trentino innovativo e appetibile per attrarre collaboratori e stabilizzarli nel nostro territorio. Nella stesura di questo accordo, è stata data una particolare attenzione alle esigenze dei lavoratori delle nostre imprese al fine di aumentarne il reddito, incentivarne la formazione, estendere le garanzie sanitarie e incrementare la contribuzione ai fondi pensione. Un rafforzamento della bilateralità consente di presentare con più vigore e sistematicità le istanze del settore ai tavoli istituzionali, considerata l’importanza del comparto turistico ricettivo nella Provincia Autonoma di Trento”.