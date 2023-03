"L'esplosione dei numeri a volte rischia di compromettere al qualità". Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parte da questa idea per presentare il suo progetto per lo sviluppo turistico in occasione del primo giorno di Btm a Bari.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il presidente spiega che quella della Regione è un'offerta "da qualificare", senza necessariamente rincorrere i numeri. Uno dei primi passi è quello di spalmare i flussi turistici su un numero maggiore di mesi.