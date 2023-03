Gallerie degli Uffizi a Firenze, da oggi aumenta il biglietto d’ingresso

A partire da oggi, 1 marzo, aumenta il prezzo del biglietto per visitare gli Uffizi, che passa dagli attuali 20 euro a 25 euro. La decisione del cda del museo è stata spinta dall’aumento dei costi nel settore energetico.

L’aumento del ticket di ingresso degli Uffizi sarà relativo solo al periodo di alta stagione, dal 1 marzo al 30 novembre, ma viene introdotto uno sconto mattutino: chi sceglierà di entrare nel museo fra le 8,15 e le 8,55 pagherà 19 euro, 6 euro in meno rispetto al ticket normale.



Invariati invece i prezzi dei biglietti di Palazzo Pitti e Giardino di Boboli che fanno parte del complesso Gallerie degli Uffizi. Per la bassa stagione non cambiano i prezzi d'ingresso (12 euro agli Uffizi) e tutta la scontistica di bassa stagione. Malgrado i rincari, il numero dei visitatori è in crescita. “Abbiamo appena concluso gennaio come mese con più visitatori nella storia delle Gallerie degli Uffizi, con 282.532 presenze – dice il direttore Eike Schmidt al Sole 24 Ore -. Non solo il 110% in più rispetto all’anno scorso, ma addirittura un 28% in più rispetto al 2019 che era l’anno del record assoluto, con circa 4,4 milioni di presenze in tutto l’anno. Noi siamo molto ottimisti che quest’anno potremo superare questo record, ce lo dicono le prenotazioni”.



La sfida per il futuro, ha aggiunto Schmidt “è poter estendere l’offerta con orari prolungati in alta stagione, anche con l’apertura del lunedì pomeriggio”.