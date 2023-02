Mirabilandia, partnership di successo con Scalapay: più vendite in bassa stagione

Mirabilandia destagionalizza con il pagamento dilazionato. Secondo i dati raccolti dal parco di divertimenti, la collaborazione con la startup del ‘Buy now, Pay later’ Scalapay si è rivelata una forte leva per allungare i flussi, portando a un incremento del 37% delle vendite in bassa stagione.

La penetrazione media su tutti gli ordini Scalapay del 2022 è stata del 13,9%, con un picco, soprattutto nei mesi di bassa stagione tra novembre e febbraio, del 19%.



In alta stagione, la partnership ha portato invece a un aumento dello scontrino medio.



“Mirabilandia ha aggiunto Scalapay come modalità di pagamento degli abbonamenti e dei pacchetti parco+hotel già dal 2021 - commenta in una nota Sabrina Mangia, sales&marketing director di Mirabilandia - una decisione presa per andare incontro alla nuova customer behaviour dei nostri clienti e che ha da subito riscosso un grande successo. Come player del settore, siamo lieti di aver colto per primi questa opportunità tra le soluzioni buy now, pay later: di sicuro un grande valore aggiunto per un’azienda come Mirabilandia che offre divertimento per famiglie con bambini ma anche ragazzi ormai abituati a questa nuova modalità di acquisto”.



"Dai dati analizzati da Mirabilandia - aggiunge Matteo Ciccalè, partnerships director travel di Scalapay - emerge che, grazie all’utilizzo del brand Scalapay nelle loro attività di marketing, ad esempio nelle newsletter, il parco divertimenti ha riscontrato un aumento delle conversioni, con un’incidenza sul fatturato aumentato del 44%”.