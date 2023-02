La ministra Santanchè e il turismo del fashion come leva per sviluppare l'alto di gamma

Presidiare tutti i mercati e non tralasciare le opportunità che tutti i settori possono offrire per sviluppare l’industria turistica italiana e rendere il brand Italia sempre più attrattivo per i viaggiatori stranieri. Si inserisce in questo contesto la scelta della ministra del Turismo Daniela Santanchè di presidiare anche il segmento del fashion, con la sua presenza all'inaugurazione a Fiera Milano, di Micam, Mipel e The One.

Moda e fashion in generale sono sinonimi di lusso e l’alto di gamma è uno dei punti di forza del turismo di casa nostra, che sta sempre più virando verso l’up level per attrarre i turisti altospendenti provenienti da tutto il mondo. Non a caso turismo e moda generano già adesso un giro d’affari da 27 miliardi di euro, ha ricordato la Santanchè, dieci dei quali arrivano dagli stranieri.



"Dei nostri visitatori il 51% torna a casa con un paio di scarpe acquistate in Italia, le scarpe sono un po' un emblema del Made in Italy - ha messo in evidenza la ministra secondo quanto riportato dall’Ansa -. Qui abbiamo marchi importanti, artigiani che sanno fare il prodotto migliore al mondo, ma ancora qualcuno non lo ha capito, dobbiamo acquisire la consapevolezza di essere i più bravi".