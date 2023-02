La Sardegna vara una delibera per sviluppare il turismo dei laghi

di Amina D'Addario

Battelli, canoe e kayak potrebbero presto popolare i laghi e i fiumi della Sardegna. La Regione ha approvato una delibera che mira a regolare l’esercizio delle attività ricreative e turistico-sportive legate agli specchi d'acqua e colmare così il vuoto normativo dovuto all’assenza, finora, di una legge organica in materia.



Secondo quanto riportato da ansa.it, gli uffici regionali possono ora, in via sperimentale, rilasciare le autorizzazioni e le concessioni per gli utilizzi dei beni del demanio idrico regionale e recepire le domande degli operatori che fino a oggi non avevano trovato risposta.



Entro quattro mesi l’assessorato convocherà il Comitato regionale per il coordinamento del demanio idrico e per identificare gli specchi d’acqua potenzialmente idonei all’esercizio in sicurezza delle attività ricreative e turistico sportive. Gli incontri individueranno anche criteri per la tutela della qualità dell’acqua e per la valutazione del tipo di attività sostenibile.