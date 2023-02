Un tesoro da 27 miliardi, di cui 10 in arrivo dall'estero. Sono questi i numeri del turismo fashion riportati da Daniela Santanché (nella foto) a pochi giorni dall'apertura della Settimana della Moda di Milano.

"Il turismo della moda, del fashion, è un pilastro importante per tutto il settore" ha sottolineato il ministro del Turismo, evidenziando che il 51% di chi viaggia per questo motivo acquista scarpe, che "sono un po' l'emblema del Made in Italy".



Come riporta ansa.it, Santanché ha anche aggiunto "Dobbiamo acquisire la consapevolezza di essere i più bravi".



Il ministo ha dunque sottolineato ulteriormente il legame tra il settore del travel e il Made in Italy: un rapporto che aveva evidenziato sin dai primi giorni del suo mandato.