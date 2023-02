I Caraibi a Roma: nell’estate apre MagicSplash, il nuovo parco acquatico

I Caraibi alle porte di Roma. È questo l’obiettivo di MagicSplash, il nuovo parco acquatico che fa capo a MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone aperto nel 2011.

L’idea è quella di far nascere una vera e propria isola caraibica di oltre 40mila metri quadrati, si legge sul Sole 24 Ore, con 16mila piante tropicali e con una spiaggia di sabbia bianca per ospitare fino a 1.700 lettini refrattaria all’assorbimento del calore.



Le principali attrazioni della struttura saranno la piscina ad onde di 2mila metri quadrati, un fiume a scorrimento lento di quasi 400 metri lineari, un playground acquatico dedicato ai bambini di oltre 12 metri di altezza all'interno di una vasca di quasi mille metri quadrati, uno spray park per i più piccolini e quattro scivoli per ragazzi e adulti.