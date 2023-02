Buypuglia: la regione in prima linea con il business travel

Dal 28 febbraio al 3 marzo la Puglia in prima linea con il business travel. La regione si presenta infatti al mondo con due grandi eventi in contemporanea dedicati agli operatori del comparto. Da una parte la settima edizione del Buypuglia, principale trade show di commercializzazione del prodotto turistico pugliese che farà incontrare i più importanti buyer internazionali con i rappresentanti delle destinazioni attraverso una nuova piattaforma di matchmaking. Dall’altra Btm Italia, che per la nona edizione approda a Bari.

“Buypuglia e Btm si uniscono in uno sforzo comune – ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia - in cui si organizzeranno incontri per presentare e costruire il prodotto Puglia. Ma io credo che tutti i pugliesi debbano lavorare b2b, dialogando ‘faccia a faccia’ con i turisti per conoscerne i gusti, capire in che modo vogliono essere introdotti nella nostra realtà e vivere i nostri eventi culturali, i nostri luoghi e i nostri siti”.



“Un’ottima collaborazione per una sinergia pubblico-privato che ci auguriamo sia vincente per l'ecosistema turistico pugliese – ha detto Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia - Il Buypuglia, alla sua settima edizione, ritorna dopo lo stop causato dalla pandemia. L'occasione del Buypuglia sarà anche utile per lanciare la piattaforma di matching che andrà a favorire 365 giorni all'anno l’incontro tra domanda e offerta. La collaborazione con Btm ci permetterà, inoltre, di avere tre giorni intensi di conferenze”.