Destination Italia: il Castello San Michele new entry del brand di lusso SONO

È il Castello San Michele, palazzo rinascimentale a San Michele di Teverina, in provincia di Viterbo, la new entry di SONO Travel Club, il brand del travel di lusso di Destination Italia dedicato agli High Net Worth Individuals.

“Soggiornare al Castello di San Michele - commenta Dina Ravera (nella foto), azionista di riferimento di Destination Italia - sarà un’esperienza difficile da dimenticare, un’emozione forte e al contempo avvolgente che resta nel tempo. Significa fare un vero e proprio tuffo nel passato, intraprendere un viaggio a ritroso nel tempo attraverso i suoi 600 anni di storia, ma soprattutto vivere in un contesto naturale ancora intatto e incantevole, in un ambiente che si distingue per la sua eleganza, lo stile e l’arte italiana, ben rappresentata attraverso i suoi straordinari affreschi, dipinti ed arazzi”.



La proposta esclusiva

Già presente sulla piattaforma Stylitaly, la startup di cui Destination 2 Italia è socio di maggioranza relativa, l’hotel è ora stato inserito in una proposta multiday del nuovissimo listino SONO Travel Club 2023 che prevede, dopo la visita a Roma, un tour alla scoperta della Tuscia.



Il Castello San Michele, edificato tra il XII e il XVII secolo, è appartenuto alle più grandi famiglie della nobiltà italiana: i Baglioni, i Medici, i Colonna, i Farnese e non ultimi i Montholon, amici di Napoleone.



Dispone di suite, appartamenti privati e ambienti nobiliari, di giardini, piscina e terrazza, con vista mozzafiato sul parco nazionale della Valle dei Calanchi e su Civita di Bagnoregio, il famoso borgo rinascimentale, meta di turismo internazionale.