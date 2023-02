Digital marketing per le destinazioni: i vantaggi secondo Sojern

Investire sul digital marketing è la chiave per posizionare al meglio una destinazione sui mercati e creare un’offerta in linea con i desideri dei viaggiatori. Lo dice Luca Romozzi, direttore commerciale di Sojern (nella foto), spiegando che attualmente il “digital marketing è la pubblicità”, dal momento che catalizza a livello globale “il 75% della spesa marketing”.

Intervenendo alla Bit al dibattito ‘Territori e Metaverso’, Romozzi ha spiegato che sono principalmente “tre i benefici che può fornire a una destinazione”.



In primis “è flessibile. E soprattutto dopo la pandemia abbiamo capito che la flessibilità è fondamentale e dobbiamo essere pronti a cambiare strategie, soprattutto quando spendiamo soldi”.



Secondo vantaggio “è personalizzabile – continua Romozzi -, e i dati ci dicono che il 71/76% dei consumatori a livello globale vogliono la personalizzazione”. Ovviamente questo implica la cessione di dati da parte del consumatore, ma, sottolinea il direttore commerciale di Sojern, “senza accesso ai dati e l’uso di algoritmi, la personalizzazione è impossibile”.



Infine, “è misurabile”. Un elemento, quest’ultimo che può essere di particolare aiuto per i territori, che possono raccogliere dati autonomamente e in modo più efficace per creare una proposta turistica ad hoc, svincolandosi così dalle statistiche Istat, negli anni passati unico riferimento. A. N.