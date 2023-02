Campania: lo sviluppo dell’incoming passa da qualità e legalità

“Qualità e legalità sono gli asset sui quali si basa la nostra strategia di sviluppo del turismo”. Felice Casucci, assessore regionale al Turismo, mette l’accento sulle due priorità della Campania turistica: migliorare la qualità delle strutture ricettive e cancellare la piaga dell’abusivismo.

“Con la nuova classificazione delle strutture alberghiere e all’aria aperta - spiega - abbiamo attualizzato la nostra offerta ricettiva dopo 40 anni di attesa, mentre col codice identificativo e la piattaforma delle locazioni brevi puntiamo a cancellare i fenomeni di concorrenza sleale che penalizzano gli operatori onesti e ostacolano la crescita del settore”.



Il piano e le cifre

La Regione ha inoltre pensato a un sostegno ai player di settore: “Abbiamo strutturato un piano da oltre 50 milioni - sottolinea Casucci - per sostenere le imprese turistiche penalizzate dal rincaro delle tariffe energetiche e dei beni di prima necessità”.



Intanto il 2023 - aggiunge Costanzo Iaccarino (nella foto), presidente campani di Federalberghi - si annuncia come un anno record per l’incoming, grazie al consolidamento dei flussi turistici dall’estero: “Con le sue eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche - spiega il presidente - la Campania si conferma tra le destinazioni preferite soprattutto dai turisti inglesi, nordamericani e latinoamericani, grazie a una cultura dell’accoglienza e a una vocazione all’ospitalità rafforzatesi nel corso del tempo e a dispetto delle congiunture economiche talvolta sfavorevoli”.