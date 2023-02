Leolandia, sabato si apre la stagione 2023 con i festeggiamenti di Carnevale

Arriva il primo Carnevale di Leolandia. Sabato 18 febbraio il parco aprirà la stagione in anticipo, festeggiando la ricorrenza fino a martedì 21 febbraio. Si replicherà poi fino ai primi di marzo per intercettare anche il rito ambrosiano.

Tanti gli appuntamenti in programma, a partire dal nuovo spettacolo che a mezzogiorno coinvolgerà tutto il pubblico per eleggere la maschera più bella, seguito dalla Festa in Maschera!.



Ogni giorno alle 17:15, inoltre, si terrà la parata Parata.



Non mancano le giostre, a partire da Vroom! in compagnia di Masha e Orso, il Trenino Thomas e il Gufaliante di PJ Masks City.



Ci saranno anche Bing e Flop, che incontreranno i piccoli fan sul Palco dei Pirati; e Ladybug e Chat Noir alle prese con un’avventura in scena tutti i giorni sul Palco Minitalia.



Nella LeoArena saranno poi proiettati i cartoni animati preferiti dai bambini, intervallati dalle Fogliastrocche, divertente serie a puntate prodotta internamente da Leolandia, con protagonisti un gruppo di bambini e gli altri personaggi del parco.



“Il 2022 si è chiuso con i principali indicatori di performance in crescita, nel complesso allineati ai livelli del 2019: maggio, ottobre e novembre hanno segnato record storici, per contro il clima torrido ci ha penalizzati nei mesi estivi. Carnevale è solo la prima di una lunga serie di novità: nei prossimi mesi inaugureremo un’attrazione che cambierà il volto di un’intera area del parco – spiega in una nota Giuseppe Ira, presidente di Leolandia -. Nel settore, Leolandia è la più grande impresa ancora al 100% italiana: ci siamo impegnati con tutte le forze per superare la crisi e rendere il parco più sostenibile. Investiamo non solo per la continuità aziendale ma anche per i bambini e per i nostri dipendenti, nonostante la totale mancanza di supporto da parte dei due governi precedenti. Ci auguriamo che il nuovo esecutivo presti una maggiore attenzione alle imprese del comparto, e le consideri uno strumento di crescita, volano per l’economia del territorio e il turismo in generale”.