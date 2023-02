di Amina D'Addario

Penalizza le agenzie di viaggi la scelta della Regione Sardegna di affidare la continuità territoriale sulla rotta Olbia-Milano Linate ad Aeroitalia. La denuncia arriva direttamente da Gian Mario Pileri, presidente di Fiavet Sardegna: “In questo momento non abbiamo la possibilità di emettere biglietti sui tradizionali Gds, è possibile farlo soltanto attraverso il sito della compagnia, con tutti i problemi relativi a cancellazioni, eventuali rimborsi e gestione di situazioni particolari come gruppi e bambini non accompagnati, che non possiamo gestire in autonomia, ma nemmeno chiamando un numero dedicato, che ad oggi non esiste”.

Il problema delle vendite

Un'anomalia visto che, ricorda Pileri, la possibilità di vendere biglietti attraverso gli standard Iata rientrerebbe tra i requisiti del bando. “La mia - sottolinea - non è una crociata contro questo vettore, mi chiedo solo perché certi criteri non siano stati rispettati. Non si può chiedere a un vettore che ha solo quattro macchine e che si muove su logiche low cost di garantire servizi da compagnia di linea. Per implementare i Gds ci vorranno mesi, intanto dobbiamo lavorare con un unico sistema, affrontando una serie difficoltà che oggi toccano le agenzie, ma che domani riguarderanno anche tutti gli altri utenti, che non sapranno come chiedere il rimborso o un cambio”.



Perplessità “legittime” anche secondo Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna: “Ad oggi i sistemi non funzionano. La risposta della compagnia è stata “sì, ci stiamo aggiornando”, ma la vera preoccupazione riguarda la stabilità di un meccanismo che deve funzionare alla perfezione dal primo all’ultimo giorno e non può essere aggiornato in corsa”.



Il rischio del rialzo delle tariffe

Inevitabile poi, secondo l'esponente di Federalberghi, il rialzo incontrollato delle tariffe in alta stagione: “È chiaro che le rotte esercitate in esclusiva e senza alcun limite ai prezzi creano di fatto un monopolio che permette alle compagnie di fare quello che vogliono. Questo bando non incentiva il turismo, ma - aggiunge Manca - chiediamo almeno che non lo penalizzi”.