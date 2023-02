Toscana in prima linea per la promozione del territorio

Da sempre attenta al turismo slow in Italia, la Toscana si presenta all'appuntamento con il 2023 con un occhio particolarmente attento allo sviluppo dell’offerta e all'innovazione tecnologica.

In primo piano anche iniziative che guardano al benessere psicofisico, oggetto dell’attuale campagna di comunicazione regionale.

Durante la prossima settimana le ultime novità verranno presentate dall’assessore regionale al turismo e alle attività produttive Leonardo Marras, insieme al direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi e a quello di Fondazione Sistema Toscana – Visittuscany.com, Francesco Palumbo.



Innanzitutto, da segnalare le novità di Fondazione Sistema Toscana che presenterà a Milano i Nuovi servizi digitali per il cicloturismo su Visittuscany.com e la 50 Giorni di Cinema a Firenze, rassegna di festival a carattere internazionale promossa da Regione Toscana e Comune di Firenze insieme a Fondazione Cr Firenze e Camera di Commercio di Firenze.



A seguire, l’annuncio della collaborazione tra Toscana e Macedonia centrale/Penisola Calcidica, Macedonia orientale/Tracia e Unione delle municipalità delle Isole Ionie/con Cefalonia capofila e quello con Gran Canaria. Quind, la presentazione del simposio etrusco-ellenico con l’incontro tra due culture geograficamente lontane ma vicine nell’essenza.

Dedicato infine alla Toscana l’Annuario Gist 2023, realizzato in collaborazione con Toscana Promozione Turistica.