Sanremo, tutta la provincia già sold out per il Festival

“In tutta la provincia di Imperia non c'è più un posto letto libero, prenotazioni fino a Nizza”. Così il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri (nella foto), lancia il 73° Festival insieme ad Amadeus, Gianni Morandi, vertici Rai e sponsor nella conferenza di presentazione della kermesse che in questo 2023 parte con un boom di presenze in città.

È la tanto attesa edizione della ripartenza dopo due anni di stop causa Covid, che la città attendeva per tornare ad accogliere le decine di migliaia di appassionati e addetti ai lavori.



“Siamo molto soddisfatti, non ricordo di aver visto una tale partecipazione sin dal weekend antecedente il Festival - ha dichiarato Biancheri -. Si allunga, quindi, il tempo di permanenza e mai come quest’anno in tutta la provincia di Imperia non c'è un posto letto disponibile, ci sono prenotazioni fino a Montecarlo e a Nizza. Un dato che fa capire la potenza di questo Festival. Raccogliamo i frutti di un Festival che sta crescendo”.