Station Staff, il servizio per i passeggeri arriva anche a Venezia

Ha debuttato in occasione dell’inizio del Carnevale il servizio ‘Station Staff’ a Venezia. Dopo Roma Termini, il servizio promosso dalle società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Grandi Stazioni Rail è sbarcato a Venezia Santa Lucia.

L’obiettivo è quello di migliorare la relazione con i viaggiatori che hanno a disposizione un punto di riferimento per conoscere i servizi offerti in stazione, grazie a un team di persone dedicate all’ascolto e all’informazione sull’accessibilità ai servizi e ai treni. A Venezia Santa Lucia il team operativo è formato da 8 persone dislocate in punti strategici della stazione e riconoscibili attraverso un gilet e dei desk dedicati.



Il servizio viene svolto 7 giorni su 7, dalle ore 7.00 alle 22.00. Questa nuova figura professionale si occuperà di fornire adeguato supporto alle persone, rispondendo alle loro esigenze di orientamento e accessibilità ai servizi presenti, interfacciandosi con il personale preposto al monitoraggio della qualità e dell’efficienza delle infrastrutture fisiche e digitali dello scalo nonché della sicurezza, con l’obiettivo di accelerare la risoluzione di eventuali problematiche.



Inoltre, qualora la circolazione ferroviaria subisse rallentamenti tali da provocare disagi ai passeggeri è prevista l’attivazione di ulteriori presidi operativi di RFI che, in sinergia con le assistenze alla clientela delle imprese ferroviarie, garantiranno supporto per migliorare l’informazione ai viaggiatori.



Nei prossimi mesi il servizio sarà esteso anche in altre stazioni, come Bologna Centrale e Milano Porta Garibaldi.